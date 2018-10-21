"تحدي الفايكنج" يكتشف تاريخ المغرب الثري

الشارقة 24 – رويترز:

قرية صغيرة في قلب الصحراء المغربية تحولت إلى مضمار سباق يتنافس فيه عشرات العدائين المغاربة والأجانب في بطولة باسم "تحدي الفايكنج".

السباق، الذي يُنظم في صحراء قرية مرزوقة القريبة من الحدود الجزائرية، يهدف لجذب السائحين من النورديك (سكان منطقة الشمال التي تضم الدول الاسكندنافية) لزيارة التاريخ الثري والطبيعة في المغرب.

وشارك زهاء 80 متنافساً من بينهم 57 مغربياً و26 سائحاً دنماركياً في السباق المُجهد الذي استمر 3 أيام، تضمنت مرحلة بها حواجز والعدو لمسافة تزيد على 20 كيلومتراً.

والتقى المتنافسون مع مجموعة ممثلين كانوا يرتدون ملابس كتلك الخاصة بقبائل الفايكنج وهم يحاولون دفعهم خارج الطريق.

وفاز بالسباق عداء المسافات الطويلة المغربي عزيز العقاد الذي ذكر بأن التجربة كانت ممتعة للغاية.

وأفادت وزارة السياحة بأن عائدات السياحة تمثل 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنها مصدر كبير وحيوي لاحتياطيات العملة الصعبة والوظائف التي تدعم اقتصاد البلاد.