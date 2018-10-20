"حكومة الرعب"... معرض فني لرسومات ساخرة عن "ترامب"

الشارقة 24 – رويترز:

أقام فنان الشارع المعروف روبي كونال معرضاً فنياً في مدينة لوس أنجليس يضم مجموعة من الرسومات الساخرة كان قد رسمها للرئيس الأميركي دونالد ترامب ودائرته المقربة.

وكانت العديد من تلك الأعمال قد ظهرت بالفعل على جدران ومحطات الحافلات في المدينة، لكن مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 6 نوفمبر، قرر كونال جمعها في معرض فني يحمل اسم (حكومة الرعب).

وسبق لكونال السخرية في أعماله من الرئيسين السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن، وكذلك قضاة المحكمة العليا الأميركية.