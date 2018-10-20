الأعاصير تخدع أزهار الكرز في اليابان

الشارقة 24 – رويترز:

تفتحت أزهار الكرز في أجزاء مختلفة من اليابان هذا الأسبوع قبل ستة أشهر من موعدها، بعد أن اجتاح إعصاران كبيران البلاد في سبتمبر الماضي، أسقطا أوراق الأشجار وجاءا بموجة حارة لتتحول الأشجار إلى اللون الوردي في غير موعدها.

أزهار الكرز التي تفتحت مبكراً فاجأت السكان قرب منطقة نهر ميجورو في طوكيو وهي بقعة يقبل عليها الزائرون في فصل الربيع للاستمتاع بجمالها ومن بينهم ميكاكو موري.

ووفقاً لرابطة تصدير الزهور في اليابان، فإن الإعصارين أضعفا المواد الكيميائية التي تمنع تفتح أزهار الكرز بلونيها الوردي والأبيض نتيجة سقوط الأوراق أو تغطيتها بمياه مالحة.

ويأتي ذلك وسط تزايد المخاوف على مستوى العالم بشأن الاحتباس الحراري والموجات الحارة في فصل الصيف التي تتسبب في اندلاع حرائق غابات هائلة وعواصف عاتية يؤججها ارتفاع درجة حرارة مياه البحر.