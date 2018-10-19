نافورة دبي تنسج خيوط الإبداع تعبيراً عن الطيف الثقافي

الشارقة 24 – وام:

تعتبر "نافورة دبي" دانة الدنيا التي تتوسط مدينة دبي من أهم وأشهر الوجهات الترفيهية والسياحية الفريدة في العالم، صنعتها أنامل إماراتية تنسج خيوط الابداع لتقدم من وطن الخير والتسامح تجربة استثنائية تأسر قلوب أكثر من 200 جنسية تعيش في دولة الإمارات، حيث يمثل استمتاعهم بتلك الوجهة الترفيهية أحد الطقوس الهامة التي يحرصون عليها بشكل دوري.

وتقدم نافورة دبي تجربة بصرية مذهلة تصاحبها أنغام الموسيقى الحية بموقع مميز على "بحيرة برج خليفة" الممتدة على مساحة نحو 30 فدان.

وتتميز النافورة بتصميم فريد، يتألف من 5 دوائر مختلفة الأحجام وقوسين مميزين، إلى جانب فوهات قوية تضخ المياه إلى ارتفاعات مذهلة، وتعد واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية والسياحية في العالم حيث تمتع النافورة مرتاديها بمناظر مائية خلابة عبر نحو 6 آلاف و608 مصباح مغمور و25 جهاز عرض ملون تتمايل المياه من خلاله على أنغام المقطوعات الموسيقية العربية والأجنبية التي اختيرت بعناية من مجموعة واسعة من الفن الكلاسيكي والفن الحديث.