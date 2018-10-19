سيارات "الطاقة الشمسية" تتسابق في تشيلي

الشارقة 24 – رويترز:

يعكف 11 فريقاً حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على السيارات التي سيشاركون بها في سباق السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، السبت، بصحراء أتاكاما في تشيلي.

ويستعد هؤلاء المتسابقون لخوض أصعب سباق للسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في العالم.

وسينطلق السباق من العاصمة سانتياجو، السبت، ويستمر لمدة 8 أيام ويمتد لمسافة تبلغ 2600 كيلومتر عبر صحراء أتاكاما الوعرة.

ويؤكد المنظمون أن صعوبة السباق تكمن في أنه يمر عبر الصحراء الأكثر جفافاً على وجه الأرض وعلى ارتفاعات متفاوتة تصل إلى 3400 متر فوق مستوى سطح البحر.