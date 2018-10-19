جنود أفغان معوقون يستعدون لـ "إنفيكتوس غيمز"

الشارقة 24 – أ ف ب:

فقد الجندي الأفغاني أمين الله ساقه في إحدى المعارك بولاية كابيسا، لكنه بدأ يستعيد ثقته بنفسه شيئاً فشيئاً مع تأسيس فريق رياضي لمعوّقي الجيش للمشاركة في دورة ألعاب "إنفيكتوس غيمز" المقبلة.

ويعود تأسيس دورة الألعاب هذه إلى العام 2014 حين أقيمت لأول مرة في لندن في سبتمبر، وهي مفتوحة للجرحى ولمن أصيبوا بإعاقات في الحروب من جنود.

وينتظر أن يشارك 500 رياضي من 18 بلداً في دورة العام الحالي التي تقام في سيدني.

وسيكون أمين الله أرسلان حاضراً فيها مع سبعة آخرين من زملائه في الفريق الأفغاني، وهو ينتظر بفارغ الصبر أن يحمل علم بلده في حفل الافتتاح.

وسيشارك الفريق الأفغاني للمعوّقين في كرة اليد والتجذيف ورفع الأثقال، وهم يستعدون لذلك بتدريبات يومية في ناد بضاحية كابول.