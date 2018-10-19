"المخلفات البلاستيكية" تعد ثمناً للعلم في كمبوديا

الشارقة 24 – أ ف ب:

يجمع أطفال صغار مخلفات بلاستيكية يقدمونها للتسجيل في مدرسة مصنوعة من دواليب وزجاجات في متنزه وطني بكمبوديا، يتلقون فيها العلم.

فعلى بعد حوالي 100 كيلومتر عن بنوم بنه في قلب سلسلة كارداموم الجبلية، شيدت مدرسة "كوكونات سكول" بالكامل تقريباً من مخلفات، حيث أرسيت جدرانها بواسطة دواليب ملوّنة ومُدّت زجاجات بلاستيكية على سقوفها، في حين نصب علم البلد على مدخلها بواسطة كبسولات ملوّنة.

ودشن هذا المركز في العام 2017 والهدف منه ليس أن يحل محل المؤسسات العامة بلا أن يكمل تدريس عدّة مواد، من الإنجليزية ولغة الخمير إلى المعلوماتية مروراً بالرياضيات، مع تعليم الأطفال أسس إعادة التدوير.

ويهدف صاحب هذه المبادرة أوك فانداي وهو مدير فندق سابق، إلى تقديم تعليم تكميلي للأطفال الفقراء في بلده الذين غالباً ما يرسلون للاستجداء لسد حاجات عائلاتهم.

فمدرسة "كوكونات سكول" المدعومة من مدرسين متطوعين وهبات والتي تستقبل في صفوفها نحو ستين تلميذاً "لا تستلزم مالاً حتى وإن لم تكن مجانية"، بحسب فانداي.

وبغية الالتحاق بصفوفها وتسديد الرسوم الشهرية، يجلب الأطفال أدوات بلاستيكية تستعمل خصوصاً لتوسيع الموقع.

ويصرح أوك فانداي، 34 عاماً، الذي أطلق أول نموذج من هذه المراكز سنة 2013 على جزيرة بالقرب من بنوم بنه "أقول دوماً للأطفال: قدموا لي النفايات لأقدم لكم التعليم".