"اللغز القمري" يعرض للبيع بـ 500 ألف دولار أميركي

الشارقة 24 – رويترز:

تعرض دار مزادات في بوسطن أكبر قطعة لحجر من سطح القمر على الإطلاق، للبيع، وهو نيزك قمري نادر جرى اكتشافه في شمال غرب أفريقيا.

وينقسم النيزك إلى 6 قطع متراكبة مع بعضها البعض، يزن مجموعها نحو 5 كيلوجرامات، ويتوقع أن يبلغ ثمن بيعه 500 ألف دولار أميركي عند إغلاق المزاد في 18 من أكتوبر.

وذكر جيف نوتكين المدير التنفيذي بشركة "إيرولايت ميتيورايتس"، التي تبيع هذه القطعة، أنها تعتبر واحدة من أكبر النيازك القمرية التي جرى العثور عليها على الإطلاق، ولم يعثر قبل على نيزك مماثل، مضيفاً أنهم يطلقون عليه اسم "اللغز القمري".

ورغم أن قطع النيزك هذا تبدو لناظريها أقرب إلى حجارة من الأرض بلونيها البني والأسود، إلا أن نوتكين يقول إنه يمثل جمالاً نادراً بالنسبة لمن يولعون بالنيازك مثله.

وجاءت بعض تلك الصخور القمرية إلى الأرض بصحبة رواد الفضاء في مركبة أبولو، إلا أن البقية منها تناثر عن سطح القمر في الفضاء نتيجة ارتطام النيازك به قبل مئات الآلاف من السنين، ما جعلها تصل إلى الغلاف الجوي لكوكبنا في صورة شهب.

ورغم أن أغلبها سقط واختفى في المحيطات، إلا أن بضع مئات منها عثر عليها خلال العقود الأخيرة على اليابسة، وكان العديد منها في القارة القطبية الجنوبية أو في صحارى شمال غرب أفريقيا.

وكان عام 2007 قد شهد اكتشاف واحد من أكبر النيازك القمرية على الإطلاق في المغرب، وكان في كتلة واحدة تزن 11 كيلوجراماً ونصف الكيلوجرام.