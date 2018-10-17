دوق ودوقة ساسكس يزوران مدينة أسترالية تكافح الجفاف

الشارقة 24 – رويترز:

غمر هاري وميجان الحامل في طفلها الأول، صفاً طويلاً من التلاميذ في مطار مدينة دابو الأسترالية، التي تكافح الجفاف، بالابتسامات والمصافحات والتقطا معهم الصور، الأربعاء.

لكن الطفل "لوك فينسنت"، المصاب بمتلازمة داون، والبالغ من العمر 5 سنوات، خطف الأضواء حين لف ذراعيه حول ميجان عندما جلست على ركبتيها لتحيته، كما داعب لحية هاري عندما عانقه الأمير.

ويزور الزوجين في ثاني أيام زيارتهما لأستراليا، خدمة الإسعاف الجوي الملكي الأسترالية، ثم سيتوجهان إلى مزرعة تعاني الجفاف، ثم سيقومان بنزهة في متنزه بوسط دابو.

وتتزامن زيارة هاري وميجان مع استضافة سيدني دورة ألعاب "إنفكتوس" في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر، إذ أسس هاري هذه الألعاب العالمية على غرار أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشارك فيها مصابو الجيش.