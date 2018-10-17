فندق "صوفر الكبير" يسرد ذكرياته على الجدران بأنامل بريطانية

الشارقة 24 – رويترز:

حول الفنان البريطاني توم يونج أركان فندق "صوفر الكبير" المكسو بغبار التاريخ وأثار الحرب، إلى حكاية تسرد بأنامله ورسوماته فصول ذكريات لملوك ورؤساء وفنانين على مدى قرن من الزمان.

وشُيد الفندق عام 1885 ويملكه إبراهيم سرسق الذي اختار تصميمه على الطراز الإيطالي، ولأول مرة منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975 وانتهت عام 1990، فتح الفندق أبوابه أمام الزائرين حتى 21 أكتوبر، ليتمكنوا من الاطلاع على الذاكرة المثقوبة ببصمات الحرب.

ففي الطابق الأول من المبنى يشرح الفنان والناشط البريطاني توم يونج للزائرين خلفيات كل لوحة على الجدران، مزهواً بما أنجزه من رسومات، حيث يشير إلى لوحاته مبيناً تفاصيلها وأبعادها، فهذا فريد الأطرش، وهذه أخته أسمهان، كانا هنا في الفندق، وتناولا القهوة مع أم كلثوم.

ويضم الفندق 60 لوحة اتخذت مكانها على الجدران العتيقة، ففي غرفة تحتوي على طاولة "روليت" قديمة متهالكة، رسم يانج لوحة لمسؤولين عرب وبريطانيين، بناءً على صور اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد عام 1947 في الفندق.

ولم يقتصر تركيز الفنان البريطاني على المبنى كأثر، إنما اهتم أيضاً بربط الفندق بالتاريخ السياسي حيث أوضح إلى أن حديقة الفندق قد خلدت ذكرى أول اجتماع فرنسي بريطاني في فترة الحرب العالمية الأولى، إذ رسخ "صوفر الكبير" تاريخ لبنان منذ القرن 19.

وقد احتلت القوات السورية الفندق خلال الحرب الأهلية في لبنان، التي اندلعت بين عامي 1075 و1990، وحولته إلى مركز عملياتها طيلة فترة سيطرتها على لبنان التي استمرت لنحو 3 عقود قبل أن تنسحب في عام 2005.