لأول مرة.. "دار سوذبيز" تقيم مزاداً للذهب فقط

الشارقة 24 – رويترز:

يطرح مزاد بدار سوذبيز هذا الأسبوع مجموعة مقتنيات مصنوعة من الذهب أو مطعمة به، ليكون أول مزاد تقيمه الدار لبيع قطع من هذا المعدن النفيس.

وتتنوع القطع التي يعرضها مزاد "ذا ميداس تاتش" أو "اللمسة الذهبية"، والذي يقام في 17 من أكتوبر، ما بين مقتنيات أثرية قديمة وقطع تعود للعصر الحديث، ومن بينها مصوغات وقطع فنية وأخرى من الأثاث.

وأفاد كونستانتين فرانجوس المسؤول في سوذبيز بأن هذه هي أول مرة تكون فيها القطع المعروضة للبيع من الذهب فقط.

ومن بين أهم القطع المعروضة في المزاد تمثال من الذهب من عيار 18 قيراطاً، يصور رأس عارضة الأزياء البريطانية كيت موس، وصنعه الفنان البريطاني مارك كوين، ويتوقع أن يباع مقابل ما بين 300 و400 ألف جنيه إسترليني.

وتضم المعروضات أيضاً عملاً فنياً بورق الذهب من تصميم الفنان الفرنسي إيف كلاين ينتظر له أن يحقق ما بين 800 ألف ومليون و200 ألف جنيه إسترليني.

ويشمل المزاد أيضاً سيارة فيراري من طراز 512 بي.بي صنعت عام 1977، ويتوقع أن يصل ثمنها لما بين 350 و450 ألف جنيه إسترليني.