غواصون يتنافسون على "نحت اليقطين" تحت الماء في فلوريدا

الشارقة 24 – رويترز:

في ولاية فلوريدا الأميركية، احتفل السكان المحليون بيوم الهالوين بطريقتهم الخاصة من خلال نحت اليقطين تحت الماء.

وتنافس غواصون على إبراز مهاراتهم في نحت حبات اليقطين، وهو تقليد لطالما ارتبط بالهالوين، على عمق أكثر من 9 أمتار تحت الماء.

وأصبح نحت اليقطين تحت الماء محور مسابقة سنوية في سلسلة جزر فلوريدا كيز، وكان موضوع المسابقة لهذا العام هو الحياة البحرية، ما دفع المتسابقين إلى نحت أشكال على هيئة أسماك قرش وسلحفاة بحر وأصناف مختلفة من السمك على حبات اليقطين.

وحصد اللقب في النهاية الشقيقان سيباستيان وجابرييل جيمنو اللذان اختارا نحت دولفين على حبة اليقطين الخاصة بهما، وبالإضافة إلى حصولهما على سبب للتفاخر بين المتنافسين، فاز الأخوان جيمنو اللذان ينحدران من ويستون بفلوريدا برحلة في منطقة الجزر يتكفل بدفع تكاليفها الجهة المنظمة للمسابقة، وهي منتجع أموراي دايف.

وأقيمت المسابقة بالقرب من شُعب مرجانية على بعد نحو 8 كيلومترات قبالة ساحل جزيرة كي لارجو.