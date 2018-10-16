وفاة بول ألين أحد مؤسسي مايكروسوفت عن 65 عاماً

الشارقة 24 – د.ب.أ:





توفي بول ألين، الذي شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة للبرمجيات مع صديق طفولته بيل جيتس عن 65 عاماً.

وأفادت شركة "فولكان"، التي يمتلكها ألين، في بيان بأنه توفي الإثنين.

وذكر ألين في وقت سابق من الشهر الجاري أن السرطان الذي عولج منه في عام 2009 قد هاجمه مجدداً.

وأسس ألين شركة مايكروسوفت في عام 1975 مع صديق طفولته بيل جيتس، لكنه غادر شركة البرمجيات الرائدة بعد 8 سنوات، بعد وقت قصير من تشخيص الأطباء إصابته بمرض "ليمفوما هودجكين" وهو نوع من أنواع السرطان.

وتغلب على السرطان عدة مرات، وكانت المرة الأخيرة قبل 9 أعوام.