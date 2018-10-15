تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد تعيد بناء مواقع مدمرة في الشرق الأوسط

الشارقة 24 – رويترز:

الفنيون في إكونيم، وهي شركة ناشئة مقرها باريس، تستخدم الطائرات المسيرة والكاميرات الرقمية لالتقاط مئات الألوف من الصور لمواقع التراث الثقافي التي تعرضت للخطر أو الدمار، مثل تدمر وحلب في سوريا والموصل في العراق.

إيفيس أوبلمان مؤسس شركة إيكونيم أكد أنهم يذهبون إلى مواقع، مثل الموصل وحلب مثلاً، مصطحبين معهم أدوات مختلفة للتصوير كالكاميرات والطائرات المسيرة، ويلتقطون هناك مئات الآلاف من الصور.

وأضاف أن كمية هائلة من البيانات يجري جلبها إلى فرنسا لمعالجتها باستخدام حواسيب عملاقة، ومن ثم تبني تلك الخوارزميات نموذجاً حقيقياً مصوراً ثلاثي الأبعاد، وتقدم نسخة حقيقية من تلك المواقع.

ويحدو الأمل الفنيين والخبراء في أن تستخدم إعادة البناء الرقمي، عندما يحين موعد إعادة بناء المدن التي مزقتها الحرب كحلب والموصل.

وافتتح معرض إعادة البناء الرقمي مؤخراً في معهد العالم العربي بعنوان "عصر المدن القديمة.. رحلة افتراضية من تدمر إلى الموصل".