العمل في الهواء الطلق... "موضة يابانية"

الشارقة 24 – أ ف ب:

رغبة في تنفيس الضغط عن الموظفين في اليابان، تنتشر مبادرات للعمل في أماكن غير مألوفة، منها العمل في الهواء الطلق.

ففي حيّ مارونوشي بطوكيو تظهر للعيان واحدة من هذه المبادرات، حيث يجلس رجال على مقاعد وثيرة ويضعون الحواسيب المحمولة في حضنهم تحت خيمة نُصبت بين أبراج الإسمنت والفولاذ والزجاج.

وفي ضاحية العاصمة، يجلس عدد من الموظفين قرب نهر يمارسون أعمالهم المضنية في الهواء الطلق، في مسعى من شركتهم لإخراجهم من سجن المكاتب.

هذه المبادرات المبتكرة تحفّز لدى الموظفين الأفكار الجديدة، بحسب ياسويوكي مينامي الموظّف في شركة كبيرة للتجهيزات المكتبية.

ويؤكد رئيسه في العمل تسوتومي أوشيدا أن "الأفكار التي تولد في المكاتب نمطيّة متشابهة، لذا فإن العمل في الهواء الطلق تجربة فريدة".

من جهته، يوضح ريو موراس رئيس الشركة التي تصمّم هذه المكاتب الخارجية أن "الناس يحبّون العمل تحت الشمس وبين نسمات الهواء".

ويضيف "نعيش في عالم يوشك الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الحلول محلّ الإنسان، لذا أظنّ أننا بحاجة إلى المشاعر والإلهام".