"حطام سفن غارقة في اليونان" يروي قصة التجارة في العصور القديمة

الشارقة 24 – رويترز:

عثر علماء آثار في اليونان على حطام ما لا يقل عن 58 سفينة يزخر الكثير منها بالقطع الأثرية، إذ يعتبر أكبر كم من حطام السفن تم الكشف عنه في بحر إيجة والبحر المتوسط بأسره.

ويرقد الحطام في أرخبيل فورنوي الصغير في شرق بحر إيجة، ويضم سفناً تعود لعصور مختلفة منذ اليونان القديمة وحتى القرن العشرين، ومعظم الحطام لسفن من العصر اليوناني والروماني والبيزنطي.

ويروي الحطام بحسب خبراء قصة مدهشة تظهر كيف أن سفناً محملة بالبضائع سافرت عبر بحر إيجة والبحرين المتوسط والأسود، واجهت مصيراً مشؤوماً بسبب عواصف مفاجئة، بينما حاصرتها المنحدرات الصخرية في المنطقة.

وتتعاون مؤسسة "آر.بي.إم نوتيكال" في مشروع مسح فورنوي مع الهيئة اليونانية للآثار الغارقة، وأفاد عالم الآثار الغارقة بيتر كامبل من المؤسسة والمدير المشارك في المشروع بأن العلماء يعتقدون أنهم عثروا على شيء سيغير كتب التاريخ.

وذُهل الفريق الدولي عندما بدأ المسح تحت الماء عام 2015 لعثوره على حطام 22 سفينة في هذا العام، ثم قفز العدد بعد أحدث اكتشاف إلى 58، وهو ما دفع الفريق للاعتقاد أن هناك المزيد من الأسرار الكامنة في قاع البحر.

وترسم السفن ومحتوياتها صورة لحركة شحن البضائع على طرق من البحر الأسود واليونان وآسيا الصغرى وإيطاليا وإسبانيا وصقلية وقبرص وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا.

وجمع الفريق أكثر من 300 قطعة أثرية من حطام السفن خاصة قوارير، مما أعطى علماء الآثار لمحة نادرة عن الأماكن التي كانت تنقل لها البضائع في أنحاء البحر المتوسط.

وتفاوتت حالة الحطام، حيث كان بعضه في حالة جيدة، بينما كان البعض الآخر عبارة عن قطع جراء اصطدام السفن بالصخور.

ويسعى الفريق، الذي يضم علماء آثار ومعماريين وخبراء ترميم وغواصين، لإنشاء مركز دراسات للآثار الغارقة في فورنوي ومتحف محلي لعرض اكتشافاتهم.