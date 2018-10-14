"مجوهرات ماري أنطوانيت" تعرض في نيويورك قبل طرحها بالمزاد

الشارقة 24 – رويترز:





تعرض في مدينة نيويورك حالياً مجموعة مجوهرات كانت تملكها ماري أنطوانيت ملكة فرنسا، وذلك قبل طرحها للبيع في مزاد تنظمه دار سوذبيز في جنيف الشهر القادم، حيث ظلت تتنقل بين مجموعات المقتنيات الخاصة لأكثر من 200 عام.

والمجموعة المكونة من 7 قطع هي جزء من معرض مقام تحت عنوان "مجوهرات ملكية من عائلة بوربون بارما"، يشمل أيضاً مقتنيات من التاريخ الثري للعائلة الأسطورية، وتصف دار المزادات البريطانية سوذبيز هذه المجموعة بأنها "إحدى أكثر مجموعات المجوهرات الملكية أهمية التي يتم طرحها بمزاد".

وتتضمن مجموعة مجوهرات الملكة المعروضة قلادة من اللؤلؤ الطبيعي تزن 49 قيراطاً وأخرى من الألماس، وكذلك قلادات ودبابيس صدر "بروش"، وأقراطاً تتراوح قيمتها الإجمالية بين 1.5 مليون إلى 3 ملايين دولار.

كما تتضمن المجموعة التي تعود لعائلة بوربون بارما خاتماً موسوماً بالأحرف الأولى من اسم ماري أنطوانيت وُضعت في قاعدته خصلة من شعر الملكة.

وأفاد فرانك إيفريت النائب الأول لرئيس دار سوذبيز ومدير المبيعات بقسم المجوهرات بأن مجموعة المجوهرات ظلت مملوكة لعائلة بوربون بارما حتى الآن.