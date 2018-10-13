سباق بين سيارة ودراجة... فأيهما أسرع؟

الشارقة 24 – رويترز:

خاض السائق الإسباني داني سوردو المنافس في بطولة العالم للراليات سباقاً غير معتاد ضد مواطنه أندريو لاكونديجي عبر منحدر في البرتغال واجه خلاله كل منهما تحديات مختلفة.

أيهما أسرع؟ أربع عجلات أم اثنتان؟ هذا هو السؤال الذي حاول داني سوردو السائق المنافس في بطولة العالم للراليات الإجابة عنه على متن سيارة فريقه هيونداي موتور سبورت حين نافس مواطنه الإسباني أندريو لاكونديجي في سباق على منحدر في البرتغال.

المنافسة غير المعتادة جرت في تل لوسا بوسط البرتغال حيث قاد سوردو سيارته في طريق مخصص للراليات بينما شق لاكونديجي طريقه عبر مسار مجاور للدراجات.

والتقى المتسابقان في بعض مراحل السباق نظراً لتقاطع المسارين لكن كلا منهما واجه تحديات مختلفة.

ولكن من احتل المركز الأول في هذا السباق غير المألوف؟ إنه سوردو بسيارة السباق ولكن بفارق طفيف للغاية عن الدراج لاكونديجي.