انطلاق أطول رحلة في العالم من سنغافورة إلى نيويورك

راكب على متن طائرة إيرباص من سنغافورة إلى نيويورك

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أقلعت من سنغافورة الخميس، طائرة إيرباص تملكها شركة "سنغابور إيرلاينز" في أطول رحلة تجارية في العالم تستغرق قرابة 19 ساعة في طريقها إلى نيويورك.

وعلى متن الرحلة 150 راكباً و17 من أفراد الطاقم، وبين الركاب 67 في درجة رجال الأعمال و94 في الدرجة الاقتصادية الممتازة، في حين ليس هناك أي راكب في الدرجة الاقتصادية.

ويتناوب طياران ومساعدان على قيادة طائرة إيرباص للرحلات الطويلة "ايه.350-900 يو إل آر" التي ستجتاز 16700 كيلومتر بين سنغافورة ونيويورك.

وأشارت شركة الطيران إلى أنه سيتم توزيع فترات عمل طاقم الطائرة، بحيث يتمكن كل موظف من الحصول على الحدّ الأدنى من الاستراحة القانونية وهي أربع ساعات.

ويكمن التحدي بالنسبة إلى الركاب، بتمرير الوقت، وسيكون بوسع أولئك الذين لم يتزودوا بكتاب أو كتابين للقراءة، الاختيار بين أفلام وبرامج تلفزيونية تصل مدتها الإجمالية إلى 1200 ساعة، أي ما يعادل سبعة أسابيع.

وبحسب شركة الطيران، ستتضمّن الوجبات على متن الطائرة أطباقاً مختارة لتأمين الرفاهية في الجوّ.

ومن أجل تحسين التجربة وخفض التوتر الذي يمكن أن ينجم عن قضاء يوم كامل في الجوّ، صممت الطائرة ليكون سقفها مرتفعاً ونوافذها أكبر، كما تم تجهيزها بإضاءة خاصة يُفترض أن تحد من آثار اختلاف التوقيت عبر اللعب على الألوان.