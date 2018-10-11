مركبة فضائية روسية تهبط اضطرارياً وطاقمها بخير

الشارقة 24 – بنا:

أعلن السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن أفراد طاقم مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-10"، التي هبطت اضطرارياً في كازاخستان، بعد حادث الصاروخ الحامل، هم على قيد الحياة.

وأوضح بيسكوف في تصريح للصحافيين، أن رواد الفضاء على قيد الحياة بحسب المعلومات الواردة، وأنه من الجيد أن أنظمة الأمان وأفراد الطاقم عملوا بشكل صحيح، وأشار إلى أنه سيتم إبلاغ الرئيس بجميع المعلومات اللازمة، وأن قيادة قطاع الفضاء تجري تحقيقاً في الحادث.

وكانت الأنباء، قد أفادت في وقت سابق، أن عطلاً حدث في الصاروخ الحامل "سويوز إم إس 10"، الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.

وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن طائرات الإنقاذ تتوجه إلى موقع الهبوط المفترض، مؤكدة أن أفراد طاقم "سويوز" في حالة صحية جيدة.