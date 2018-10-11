بلدة روسية توظف سيدة لإسعاد القطط الضالة

الشارقة 24 – رويترز:

وظيفة غير تقليدية تقوم بها هذه السيدة في بلدة زيلينوجرادسك الروسية، فقد اختار القائمون على البلدية التابعة لمدينة كاليننجراد، سفيتلانا لوجونوفا المحبة للقطط، كي تعتني بالقطط الضالة في البلدة، والتي يبلغ عددها نحو 70 قطة.

وتفوقت لوجونوفا على نحو 80 شخصاً تقدموا لشغل هذه الوظيفة التي أعلنت عنها البلدية، وأرجعت لوجونوفا السبب في ذلك إلى أنها تعتني بالقطط منذ فترة طويلة، وتقوم بإطعامها وهو أمر يعرفه كل سكان البلدة.

ومنحت البلدية لوجونوفا دراجة وزياً مميزاً يتألف من سترة خضراء اللون وربطة عنق وقبعة سوداوين، وأوضح فاسيلي إيفانوف رئيس القسم الثقافي والفني في بلدية زيلينوجرادسك أن البلدية اختارت هذا الزي كي تكون لوجونوفا معروفة بالنسبة لكل السكان.

وأشار إلى أن الناس يلتقطون صوراً لها بينما تقوم بإطعام القطط، وهو ما اعتبره نوعاً من الترفيه بالنسبة لسكان البلدة.