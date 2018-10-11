قاعة رمي الفؤوس متنفس السيدات الجديد في لوس أنجلوس

الشارقة 24 – رويترز:

افتتحت مؤخراً قاعة جديدة في مدينة لوس أنجلوس تتيح لروادها ممارسة لعبة رمي الفأس، مما جذب إليها العديد من النساء اللاتي يرغبن في التخلص من المشاكل والضغوط النفسية اليومية.

تصويب الفأس في المكان الصحيح لم يكن بالأمر اليسير في البداية بالنسبة لكل المبتدئات، لكنهن نجحن في تحقيق نسبة كبيرة من التصويبات الصحيحة، من خلال تكرار المحاولات تحت إشراف كارلي شالوم أو "سيفن" مديرة العمليات في قاعة إل .إيه. أكس.

وتؤكد سيفن أن لعبة رمي الفأس تساعد الناس على ترك هواتفهم المحمولة لبعض الوقت كي يمارسوا اللعبة، مشيرةً إلى أنها متاحة بالنسبة لكل الناس مهما اختلفت أشكالهم وأعمارهم.

وأضافت سيفن أن رمي الفأس تساعد من يمارسها على التخلص من التوترات، كما أن قاعة إل .إيه. أكس. تستقبل فئات مختلفة من الرواد ومنهم السيدات اللاتي تعرضن لتجارب فاشلة، بل أن مديرة العمليات أشارت إلى أن القاعة تستقبل سيدات جئن للاحتفال بطلاقهن برمي الفؤوس كي يتخلصن من شعورهن بالغضب.