سوق سمك بثوب جديد بديلاً عن "تسوكيجي" الشهير بطوكيو

الشارقة 24 – د.ب.أ:

بدأ سوق أسماك جديد، الخميس، عمله في طوكيو، وذلك بعد أيام من إغلاق سوق "تسوكيجي الشهير، بعدما استمر عمله 83 عاماً.

وقد انتقل نحو 900 متجر من السوق القديم، الذي كان يعد مقصداً سياحياً شهيراً، إلى تويوسو على بعد كيلومترين جنوب شرق تسوكيجي.

وتم إرجاء افتتاح السوق الجديد لمدة عامين، حيث واجهت المدينة مشكلة تلوث التربة والهواء ومشاكل أخرى في الموقع الجديد، الذي كان مقراً لمحطة إنتاج الغاز.

من المقرر هدم السوق القديم ليحل محله مرآب للسيارات، من أجل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.