"احتجاج بالكشافات" يوقف عرض إعلانات سباق للخيول في سيدني

الشارقة 24 – رويترز:

نظم مئات الأستراليين احتجاجاً أمام دار أوبرا سيدني من خلال إضاءة كشافات كانوا يمسكون بها كي تنعكس على الواجهة الخارجية للدار والمصممة على هيئة أشرعة، في محاولة للتشويش على إعلانات مثبتة على الواجهة للترويج للمراهنات في أغلى سباق للخيول في أستراليا.

وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان، بينما كانوا محتشدين خارج دار الأوبرا المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

وبالفعل نجحت محاولات المحتجين حينما اضطرت السلطات لإطفاء الأنوار الخاصة بالإعلانات الخاصة بسباق إيفرست، الذي تبلغ قيمة جوائزه 13 مليون دولار أسترالي أو نحو 9 ملايين دولار أميركي، مما دفعهم للاحتفال والتصفيق.

وثارت عاصفة من الانتقادات في أستراليا عندما رفضت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز اعتراض إدارة دار أوبرا سيدني على عرض أرقام الخيول المشاركة في سباق كأس إيفرست وألوانها على واجهتها الخارجية.

وتجاوز عدد الموقعين على عريضة لوقف عرض إعلانات سباق الخيول على واجهة دار الأوبرا 270 ألف شخص، وقدم مايك وودكوك منسق العريضة نسخة منها إلى برلمان نيو ساوث ويلز صباح الثلاثاء، حيث أبلغ وسائل الإعلام بأنه من غير اللائق استخدام الواجهة في مثل هذه الإعلانات.

وسبق استخدام واجهة دار أوبرا سيدني في مناسبات فنية أو الإعلان عن أحداث مهمة مثل بطولة كأس العالم للرجبي، لكنها لم تستغل لأغراض تجارية.