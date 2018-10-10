الأمير وليام وزوجته دوقة كمبردج يحضران قمة عن الصحة النفسية

الشارقة 24 – رويترز:

حضر الأمير البريطاني وليام وزوجته دوقة كمبردج كيت ميدلتون قمة، افتتحت في لندن، الثلاثاء، عن الصحة النفسية وجمعت شخصيات سياسية وأكاديميين وصناع قرار، بهدف تحسين الصحة النفسية على مستوى العالم.

واستمع الأمير وليام والأميرة كيت ميدلتون إلى نقاش عن الصحة النفسية للأطفال والشباب في العصر الرقمي، كما زارا منطقة للعرض التقيا فيها بممثلين لمنظمات مختلفة للاطلاع على تفاصيل برامجها وحملاتها.

ثم اختبر دوق ودوقة كمبردج موهبتيهما في الرسم، عندما قابلا الفنان كولومبي المولد داريو فارجاس، الذي رسم لوحة خلال القمة.

واختتم الزوجان الملكيان زيارتهما بالجلوس على "مقعد الصداقة"، وهو جزء من برنامج زيمبابوي لإكساب المسنات مهارات تمكنهن من تقديم خدمات الرعاية الصحية البسيطة.

وتعقد القمة تحت رعاية الحكومة البريطانية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتُختتم الأربعاء.