"صورة ألمانية" تكشف مقبرة جماعية في موسكو

الشارقة 24 – أ ف ب:

استند فريق من علماء التاريخ والآثار على صورة جويّة التقطها سلاح الجو الألماني في الحرب العالمية الثانية لتحديد موقع دُفن فيه آلاف الأشخاص ممن أعدمهم نظام ستالين.

ووجود هذا الموقع في كوموناركا جنوب غرب موسكو معلوم منذ فتح محفوظات الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي) قبيل سقوط الاتحاد السوفياتي، لكن لم تكن هناك معلومات دقيقة حول مكان الجثث.

وهو واحد من ثلاثة مواقع في موسكو دُفنت فيها جثث ضحايا زمن الرعب الستاليني في الثلاثينيات.

ويؤكد المؤرخون أن ستة آلاف و69 شخصاً أُعدموا ودُفنوا في المقابر الجماعية في كوموناركا بين العامين 1937 و1941.

وتقع هذه المقابر في منطقة حرجية مقفلة كانت تحيط بمنزل غينريخ إياغودا رئيس الاستخبارات الذي أقيل من منصبه في العام 1936 ثم أعدم في العام 1938.

ويُرجّح أن يكون هو أيضا دُفن في كوموناركا.

وقد كشفت صورة جويّة التقطها طيّار في سلاح الجوّ الألماني في العام 1942، وجود مقابر جماعية، وكانت لا تزال حديثة.

وتبيّن للخبراء أن الاستخبارات الروسية زرعت أشجاراً فوق المقابر لإخفاء وجودها، وهو أسلوب كانت تستخدمه عادة لإخفاء جرائمها.

وسيعمل الخبراء في المرحلة التالية على تحديد هويات الضحايا المدفونين في تلك المقابر.