أصحاب الكلاب في لندن يطالبون بالبقاء في الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 – رويترز:

شارك نحو ألف شخص مع كلابهم في مسيرة إلى البرلمان البريطاني، الأحد، للمطالبة بالتراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء جديد.

ويرى منظمو حملة لمصلحة الحيوانات الأليفة سميت "ووفريندوم" أن تلك الحيوانات ستعاني من الخروج من التكتل، لأن نقصاً سيحدث في الأطباء البيطريين وستزيد أسعار أطعمتها.

وأكد دانييل إلكان مؤسس حملة "ووفريندوم"، أن من المهم أن يتحدث الناس عن خروج بريطانيا من التكتل، وتابع أن الناس جرى الكذب عليهم في الاستفتاء السابق، وحجبت عنهم معلومات كثيرة، لذا فإن الشيء الواجب فعله هو أن يذهب الناس للتصويت مرة أخرى.

وأضاف أن هذه الحملة تساعد الناس في التعبير عن آرائهم إزاء خروج بريطانيا من التكتل، ممن لم يتكلموا إطلاقاً في هذا الأمر من قبل، وإذا ما تمكنوا من القيام بذلك من خلال نباح كلابهم، فسيكون ذلك أمراً رائعاً.

وشاركت كلاب من سلالة بريطانية وأخرى فرنسية في المسيرة التي جابت وسط العاصمة البريطانية.