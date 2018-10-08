عشرات الفرق تتنافس لبناء أبراج بشرية بكتالونيا

الشارقة 24 – رويترز:

42 من فرق الأبراج البشرية تجمعوا في مدينة تاراجونا في إقليم كتالونيا للمشاركة في مسابقة المدينة لبناء برج بشري، وسط دعوات من المشاركين والجمهور باستقلال الإقليم عن إسبانيا.

وتقام المسابقة نصف السنوية للمرة الأولى منذ فشل استفتاء على استقلال كتالونيا العام الماضي، والذي حظرته السلطات في مدريد باعتباره غير دستوري.

ورغم أن المسابقة ليست حدثاً رسمياً لدعم خطوة الاستقلال، إلا أن بناء البرج البشري، الذي تم إدراجه في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، تقليد قديم للثقافة القطالونية، حيث تحاول الفرق بناء البرج وتفكيكه، وحضر الحدث رئيس الإقليم كيم تورا.

وتظهر استطلاعات الرأي في كتالونيا انقساماً نسبياً بين من يفضلون البقاء مع إسبانيا ومن يريدون الانفصال.

وأقيم الحدث بعد أسبوع من توترات في شمال شرق المنطقة، حين أغلق محتجون الطرق وخطوط السكك الحديدية وحاولوا اقتحام مبنى برلمان الإقليم في برشلونة مع حلول الذكرى الأولى للاستفتاء في الأول من الشهر الجاري.