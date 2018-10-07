نشطاء حقوق الحيوان في باريس يحتجون على استخدام الفراء بالملابس

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع بضع مئات من نشطاء حقوق الحيوان في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، احتجاجاً على استغلال فراء الحيوانات وجلودها في صناعة الأزياء.

وطالب المحتجون مستخدمي تلك الملابس ومصممي الأزياء بأن يدعموا الملابس التي لا تحوي فراء.

وكانت كلوي واحدة من المشاركات في المسيرة الاحتجاجية، وأفادت بأنه أصبح بالإمكان اليوم الحصول على الدفء دون الحاجة لقتل الحيوانات، مضيفة أن ذلك يترك آثاراً مأساوية من الناحية البيئية.

ودفعت الضغوط المتنامية من نشطاء حقوق الحيوان إلى جانب تغير أذواق أجيال المستهلكين الأصغر سناً، دور صناعة الأزياء إلى الاستغناء عن جلود الحيوانات والفراء في تصميماتها، والتحول إلى بدائل أخرى.

وكان من بين دور الأزياء تلك علامات تجارية عالمية مثل دار أزياء بيربري البريطانية، إضافة إلى فرساتشي وجوتشي الإيطاليتين.

وإلى جانب ذلك فقد أصبح مستهلكو السلع الفاخرة أكثر حساسية تجاه القضايا البيئية.