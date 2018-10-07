سوق أسماك "تسوكيجي" باليابان يقيم آخر مزاد قبل نقله

الشارقة 24 – رويترز:

آخر مزاد علني لأسماك التونة في سوق أسماك تسوكيجي في العاصمة اليابانية طوكيو، أُقيم، السبت، قبل إغلاقه ونقله لموقع آخر هذا الأسبوع في خطوة أثارت جدلاً، حيث يعتبر أكبر سوق للأسماك في العالم، وهو أيضاً مقصد سياحي مهم.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء، بأن أغلى سمكة بيعت في هذا المزاد كانت تزن 162 كيلوغراماً مقابل 4 ملايين و300 ألف ين، أي ما يعادل نحو 37800 دولار.

واجتذب سوق تسوكيجي، الذي أقيم قبل 83 عاماً عشرات الآلاف من الزوار سنوياً لمشاهدة المتاجر الصغيرة المتراصة، التي تعرض أنواعاً نادرةً من الأسماك والسوشي الطازج، لكن مسؤولي المدينة أكدوا بأنّ السوق أصبح في حالة سيئة غير صحية، وأعلنوا نقله إلى موقع جديد في جزيرة تويوسو الصناعية بخليج طوكيو.

وأظهر مسح أجرته مجموعة معارضة لنقل السوق أن أكثر من 80 % من تجار الأسماك في تسوكيجي يعارضون الانتقال إلى تويوسو، إذ بلغت تكلفة بنائه 5 مليارات دولار.