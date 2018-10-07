"السترة النفاثة" وسيلة جديدة لخوض السباقات في 2019

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر المخترع البريطاني ريتشارد براوننج، الذي صمم سترة نفاثة تعمل بمحركات وتسمح للشخص بالطيران، بأنه سيطلق سلسلة سباقات جديدة فوق الماء العام المقبل، تضم رجالاً ونساء من خلفيات رياضية مختلفة.

وأفاد بأن فكرة إقامة سباق حول ذلك النوع من حلبات السباق الجوية، في ثلاثة أبعاد بسترات نفاثة بقوة ألف حصان، ستكون مدهشة واستثنائية.

ولهذه السترة سرعة قياسية تبلغ 51 كيلومتراً في الساعة، وهي مصنوعة مما قد يصل إلى 5 محركات نفاثة مصغرة مثبتة على ذراعي وظهر الطيار وتعيد إلى الأذهان السترة التي كان يرتديها روبرت داوني جونيور في ثلاثية أفلام الرجل الحديدي "آيرون مان".

وطور براوننج تاجر سابق لأول مرة هذه السترة في مرأبه مع أصدقاء قبل نحو 3 سنوات، وعرض السترة النفاثة للبيع في متجر بلندن في يوليو مقابل 340 ألف جنيه إسترليني أو نحو 443360 دولاراً.