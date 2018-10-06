أسود بحر مهددة بالانقراض تتدفق على مدينة روسية

الشارقة 24 – رويترز:

تدفق العديد من حيوانات أسد البحر الشمالي المهددة بالانقراض، على ميناء بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، في أقصى شرق روسيا، لقضاء فصل الشتاء.

وشوهدت هذه الحيوانات الضخمة، وهي مستلقية على أرصفة الميناء، والتي أصبحت بحسب خبراء بيولوجيين محليين الوجهة المفضلة لأسود البحر الشمالية، لقضاء فصل الشتاء، وذلك لأن مصنعاً قريباً لتجهيز الأسماك يعود إلى الحقبة السوفيتية، كان يوفر لها الغذاء ذات يوم.

ومع بناء رصيف جديد في السنوات الأخيرة، لجعل إقامتها أكثر أماناً، ظلت أسود البحر تتوافد على المنطقة، في حدث موسمي بات عامل جذب للسكان المحليين والسياح، الذين يأتون خصيصاً لمشاهدة هذه الحيوانات.

وتوضح السائحة إيلينا جونتاكيفا، أنه على الرغم من ضخامة حجم هذه الحيوانات، فإنها مرحة ولطيفة للغاية، تماماً مثل القطط الصغيرة، وأنها مبهجة للغاية وخرقاء إلى حد ما.

وتتميز أسود البحر الشمالية بالضخامة، إذ قد يصل طول الذكور منها إلى ما يربو على ثلاثة أمتار ووزنها إلى أكثر من طن.

وغالباً ما تقضي أسود البحر فصل الصيف في جزر كوماندر الروسية في المحيط الهادي، لكن مع حلول فصل الشتاء، تتجه هذه الحيوانات جنوباً إلى أماكن مثل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، حيث تكون الحرارة في المتوسط سبع درجات فقط تحت الصفر في يناير.