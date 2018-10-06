فنان يصدر "جوازات سفر سويسرية" بمعرض في لندن

الشارقة 24 – رويترز:

اختار النحات الأميركي توم ساكس، أن يحقق حلم امتلاك جواز سفر سويسري، الذي يراود كثيرين، من خلال مكتب أقامه في صالة لعرض الأعمال الفنية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يصدر نسخته الخاصة من الجوازات السويسرية مقابل 20 يورو.

وأقام النحات، المكتب في صالة ثادايوس روباك لعرض الأعمال الفنية في حي ماي فير الراقي، من الخامسة بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، ويستمر حتى الخامسة من يوم السبت، وبوسع الزائرين تحقيق حلمهم بالحصول على جواز السفر السويسري.

وأعرب ساكس، عن أمله بأن يستفيد الناس من مكتب الجوازات السويسرية، مشيراً إلى أنه من خلال عمله هذا، يسعى إلى إيصال فكرة أن الحدود وهم صنعته الحكومات والشركات، التي تتحكم فيهم للحصول على أموالهم.

ويجلس المتقدمون للحصول على الجوازات، أمام مكاتب لالتقاط صورهم، وتطبع أسماؤهم على جواز سفر يحمل رقماً مسلسلاً، لكنه صادر عن "استديو توم ساكس"، وتطرح على المتقدمين أسئلة عن خلفيتهم.

ويقام المكتب، على هامش معرض فريز للفن المعاصر السنوي في لندن، ووفقاً لبيان صحافي فإنه يسعى للتعبير عن مخاوف معاصرة، تتصل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والأزمة السورية، وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

واعتباراً من يوم الأحد، سيظل المكتب معروضاً حتى نوفمبر المقبل.