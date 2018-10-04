طرقات وعرة محفوفة بالمخاطر تكسر عزلة قرى نائية في باكستان

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





ترتج آلية رباعية الدفع وهي تسير على طريق ترابي شُقّ عشوائياً على منحدر جبل شاهق في شمال باكستان، فيما إطاراتها تحاذي جانب الدرب الذي يعلو الهاوية.

ويسود التوتّر بين الركّاب ويبدو القلق واضحاً على وجوههم، فيما يقود السائق بدقّة لعبور الممرّ الضيّق الذي تحاذيه كتل صخرية من جهة، وهاوية من جهة أخرى.

ويتولّى قيادة السيارة شهيد كريم، وهو معتاد على أن يولي المرتفعات الصخرية حوله اهتماماً يوازي تركيزه على هذا الطريق الواقع في جبل كاراكورام على ارتفاع 3 آلاف متر، بين قمم تتجاوز الـ 8 آلاف متر.

ورغم الحالة المتردّية لهذه الطرقات، لكن لا غنى عنها للسكان المحليين الذي يعيشون منتشرين في هذه المنطقة الوعرة.

ويقود شهيد كريم منذ العام 2004 على طريق شيمشال، الممرّ الوحيد الذي يصل القرية البالغ عدد سكانها 2400 نسمة، بباقي العالم.

قلة من السائقين يجرؤون على القيادة في هذه الطرقات، ومنهم كريم الذي ينقل السكان والسياح والأجانب إلى هذه النواحي المنعزلة، في مغامرات يومية بين خطر الطرقات وخطر الانهيارات.

ويضطر السائقون ذوو الخبرة إلى القيادة بتمهّل وحذر، فيما يرغب الركاب بأن تنتهي هذه الرحلة في أسرع وقت.