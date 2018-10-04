متسابقون ألمان يتنافسون في سباق لقوارب تجديف مصنوعة من "اليقطين"

الشارقة 24 – رويترز:

نظمت ألمانيا للعام الثالث على التوالي، سباق قوارب التجديف المجوفة المصنوعة من حبات اليقطين "القرع العسلي" العملاقة، الذي أقيم هذا الأسبوع على بحيرة كريولشوفر.

ويتعين على المشاركين في هذا السباق التنافس في مسار يبلغ طوله 35 متراً، والوصول إلى خط النهاية وملامسته بمجدافهم بسرعة.

وتزرع حبات اليقطين خصيصاً من أجل هذا السباق وينبغي ألا يقل وزنها عن 250 كيلوجراماً، ووفقاً لمنظمي السباق، فإنه كلما كان المتسابق ثقيل الوزن كلما تطلب ذلك أن تكون حبة اليقطين أثقل وزناً.

وعلى المتسابقين الذين يجلبون معهم حبات اليقطين الخاصة بهم، أن يسمحوا لمتسابقين آخرين باستخدامها، لكنهم يمتلكون "الأولوية عندما يبدأون التنافس في السباق.

وأفادت بريجيت ماتوشيك، وهي جدة كانت تتابع حفيدتيها بينما كانتا تشاركان في السباق، بأن سباق قوارب اليقطين يجمع بين التنافس والرياضة والمتعة، مشيرة إلى أنه مناسبة رائعة بالنسبة للأطفال.

ويتأهل أسرع 8 رجال وأسرع 8 نساء إلى الدور ربع النهائي للسباق وهي مرحلة إقصائية يحصل الفائز فيها على جائزة قيمتها 200 يورو، بينما يحصل أسرع متسابق على 300 يورو وهي تكفيه لشراء حبة يقطين عملاقة.