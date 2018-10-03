طاقة إيجابية بوجود كلاب أليفة في مكاتب العمل بتايلاند

الشارقة 24 – رويترز:

بدأ اتجاه اصطحاب الكلاب إلى أماكن العمل يتزايد في تايلاند، حيث يرى بعض أصحاب الأعمال، أن وجودها قد يسهم في تخفيف التوتر بمحيط العمل ويزيد من ارتباط الموظفين بشركاتهم.

وتوضح أنانكانارت كومبانينتشكو، صاحبة وكالة "واي. دي. إم" المتخصصة في الإعلانات الرقمية، أنها وضعت هذه السياسة في الوكالة قبل 8 سنوات، حيث أن اصطحاب الكلاب في العمل يسهم في إشاعة جو من الراحة والتجدد، بنقل الطاقة الإيجابية للمحيطين بهم.

وتقضي الحيوانات الأليفة ساعات عمل أصحابها، إما نائمة فوق مكتب، أو بانتظار وجبة خفيفة لها.

وأصبح هذا الاتجاه متنامياً في تايلاند، لاسيما في الشركات المعروفة بعدم وجود ساعات محددة للعمل، ويشير بعض الموظفين أن رغبتهم وارتباطهم بالعمل يزداد في ظل وجود الكلاب معهم.

وتشير بعض الدراسات إلى مميزات اصطحاب أوفى صديق للإنسان في مكان العمل، بينها دراسة نُشرت في عدد مايو 2017، من الدورية الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، ولكن ذات الدراسة تطرقت أيضاً إلى أن وجود الكلاب في مكان العمل قد يشكل العديد من المخاطر، منها انتشار الحساسية وبعض الأمراض الأخرى.