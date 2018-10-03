أطفال المدارس في الهند يحاكون "غاندي" في ذكرى ميلاده الـ 150

الشارقة 24 – رويترز:

احتفل أطفال المدارس في مختلف أنحاء الهند بمحاكاة هيئة الزعيم الهندي وداعية السلام مهاتما غاندي، بمناسبة مرور 150 عاماً على مولده في الثاني من أكتوبر.

في مدينة راجكوت بغرب الهند وقف 150 طالباً ليشكلوا بأجسامهم خريطة الهند، بينما وضعوا نظارة الزعيم الراحل وارتدوا أثواباً تقليدية تشبه ثوبه.

وفي مدرسة بمدينة شيناي بجنوب البلاد شارك مئات في حصة لليوغا وقد حلق البعض رؤوسهم أو طلوا أجسادهم باللون الأبيض.

ولا تكتفي الهند بالاحتفال بيوم ميلاد غاندي في الثاني من أكتوبر، وإنما تحتفل أيضاً باليوم العالمي للا عنف وهي القضية التي حارب غاندي من أجلها طول حياته.