مطعم في لندن يقدم لزبائنه وجبات "أسماك وبطاطس نباتية"

الشارقة 24 – رويترز:

افتتح صاحب سلسلة لمطاعم وجبات الأسماك والبطاطس السريعة هذا الأسبوع فرعاً جديداً في شرق لندن يقدم "وجبات نباتية" مصنوعة من أعشاب ونباتات بحرية تمنحها مذاق الأسماك، لكنها لا تحتوي على أسماك حقيقية، رافعاً شعار "أطباق الأسماك لدينا ليس بها أسماك".

وتصنع وجبة الأسماك النباتية من زهور الموز المتبلة في الأعشاب البحرية مخلوطة ببعض الأعشاب والنباتات البحرية كي تمنحها مذاق الأسماك، ثم تقلي داخل زيت غزير. ويقدم مطعم ساتون لرواده أيضا وجبة "القريدس" النباتية والتي تصنع من نشاء البطاطا الياباني.

وأفاد دانيال ساتون مالك المطعم بأن وجبات الأسماك النباتية لقيت إقبالاً كبيراً لم يكن يتوقعه عندما بدأ التجربة في يناير الماضي بإضافة وجبة أسماك نباتية واحدة إلى قائمة الطعام، مما شجعه على إعداد قائمة طعام مكونة بالكامل من تلك الوجبات لقيت أيضاً إقبالاً جيداً للغاية.

وأضاف ساتون أنه انتهز فرصة تزايد إقبال سكان العاصمة البريطانية وخاصة شرق لندن على المطاعم التي تقدم الوجبات النباتية في افتتاح فرع يتخصص في تقديم وجبات الأسماك النباتية، وهي الأولى من نوعها في لندن.

وأبدى زبائن المطعم إعجابهم بالوجبات الجديدة، حيث أكدت زبونة تدعى كات توماس بأن الوجبة تبدو مغذية ومفيدة صحياً أكثر من وجبة الأسماك والبطاطا التقليدية.

ويقدم الفرع الجديد وجبة الأسماك النباتية الجديدة مقابل 5 جنيهات إسترلينية ونصف الجنيه، كما يقدم وجبات نباتية أخرى من البرجر والنقانق ضمن وجباته السريعة الشهيرة.