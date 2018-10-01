مقدم برامج تلفزيونية يقود خرافاً على جسر لندن

الشارقة 24 – رويترز:

إحياءً لتقليد قديم من قرون مضت في بريطانيا، قاد مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني ألان تيتشمارش قطيعاً من الخراف على جسر لندن بصحبة رجال يرتدون أزياء من العصور الوسطى، الأحد.

تيتشمارش أطلق هذه المبادرة السنوية التي يمارس فيها من يطلق عليهم "الرجال الأحرار" في مدينة لندن حقوقهم التاريخية في قيادة الحيوانات على الجسر، بهدف جمع أموال لصالح أعمال خيرية.

ويعود تقليد الرجال الأحرار، الذين يتمتعون بالحرية المدنية والسياسية، إلى فترة العصور الوسطى، عندما كانوا يمنحون في تلك الفترة حقوقاً وامتيازات تجارية مربحة.

وتتضمن طقوس إحياء ذلك التقليد أن يقود الرجل قطيعاً من الخراف على الجسر دون دفع رسوم، والمرور في شوارع مدينة لندن وبيده سيف مشهر.