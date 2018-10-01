"دراج ريس" يجمع 50 متسابقاً في قاعدة الرياق الجوية بلبنان

الشارقة 24 – رويترز:

أُجرى سباق "دراج ريس"، لعام 2018، السبت، للمرة الأولى في لبنان، وهو شكل من أشكال رياضات السيارات، حيث تتنافس كل سيارتين معاً لاجتياز خط النهاية أولاً، في قاعدة الرياق الجوية في وادي البقاع، بهدف اجتذاب المتسابقين من لبنان والعالم العربي، في حدث سنوي يتجمع فيه عشاق السيارات والإثارة.

وذكر منظم السباق، علي الأتات، أن فكرة إقامة سباق "دراج" في لبنان، كان بهدف تشجيع المتسابقين العرب للحضور، والمساعدة على تطوير السباق بأفكارهم الشبابية، ليصبح حدثاً سنوياً مهماً، حيث أن الأجواء في المنطقة جميلة تساعد على إبراز فعالية كهذه، إذ أنه يمنح فرصة للمتسابقين بممارسة هوايتهم بشكل رسمي وقانوني، ويزيد حماس المشجعين، ويجذب الجمهور.

وأشار أحد الحاضرين بأن السباق يعد مبادرة مهمة جداً ومثيرة للغاية، يجمع الصغار والكبار من جميع أنحاء لبنان والعالم.

وأضاف أحد المتسابقين، بأن "دراج" سباق منظم، يحدث للمرة الأولى في لبنان، وهذا مؤشر جيد للبلد، فنادراً ما تنظم فعالية كهذه.

وتحظى رياضة "دراج ريس" بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تنظم رابطة هوت رود الوطنية فعاليات لها في أميركا الشمالية.