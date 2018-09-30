"الخبز الفرنسي" يأمل بإدراجه على قائمة التراث الثقافي لليونسكو

الشارقة 24 – رويترز:

تهديد يواجه صناعة الخبز الفرنسي الشهير المعروف باسم "الباجيت"، بسبب انتشار طريقة خبزه بصورة رديئة، مما دفع الخبازون الفرنسيون للمطالبة بإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

انضم محمود المسدي، الفائز بجائزة أحسن صانع لخبز الباجيت في فرنسا لعام 2018، إلى هؤلاء الخبازين، الذين يفخرون بصناعة هذا الرمز الوطني، في مسعاهم لإدراجه ضمن قائمة اليونسكو.

وذكر محمود أنه إذا استمر إغلاق المزيد من المخابز، وتزايد عدد المنتجين الذين يبيعون الخبز ليحلوا محل الخبازين، فلن تتبقى هناك مخابز في فرنسا، حتى المخابز التي تتمتع بشهرة عالمية، لذا فإن الخبازين في حاجة حقاً إلى هذا الإدراج، كي يتمكنوا من حماية الطريقة الفرنسية لعمل "الباجيت".

واقترح الاتحاد الوطني للمخابز وصناع الحلوى الفرنسيين إدراج خبز الباجيت على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو التي تضم أيضاً البيتزا الإيطالية، والقهوة العربية وغيرها، وبالفعل أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لهذا الاقتراح بالإضافة إلى مجلس مدينة باريس.

والطريق سيكون طويلاً أمام إجراءات إدراج الخبز الفرنسي على هذه القائمة، إذ يتعين أن يقدم الاتحاد الوطني للمخابز طلباً لمجلس مدينة باريس، ثم يتوجه بطلبه بعد ذلك إلى لجنة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وبعد ذلك يتعين أن يتقدم وزير الثقافة الفرنسي بملف خبز الباجيت إلى اليونسكو كي يتم دراسته وإدراجه.