رسامو كاريكاتير يحتارون في كيفية رسم ماكرون

الشارقة 24 – رويترز:

بينما يمثل أغلب الرؤساء هدفاً سهلاً لرسامي الكاريكاتير، استغرق بعضهم وقتاً لتصور كيفية رسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك حسبما قال الرسام باسكال بيليجرينو.

وفي معرض أقيم في بلدة مورج السويسرية، عرض 80 رسام كاريكاتير من فرنسا وبلجيكا وسويسرا أعمالهم، وتشبه هذه الرسومات الرئيس الفرنسي بنابليون وسوبرمان وجزار.

وأكد بيليجرينو المشرف على المعرض، أنه مثلما كان تولي المصرفي السابق للسلطة غير متوقع، كان من الصعب أيضاً إظهار صفاته المميزة.

وأضاف مشرف المعرض، أن اختيار ماكرون، جاء لأنه شخصية جديدة صارت حديث الأنباء وبدأت من الصفر ومثلما يفكر أولئك الذين يقلدون الشخصيات في كيفية تقليده كذلك رسام الكاريكاتير عليه أن يجد تعبيرات وجه ماكرون المميزة.