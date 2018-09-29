مولد فيلة صغيرة يفاجئ حراس حديقة حيوان سان دييجو

الشارقة 24 – رويترز:

فوجئ حراس الأفيال في حديقة حيوان سان دييجو الأميركية حين ذهبوا إلى العمل ليجدوا أن أومجاني، وهي أنثى فيل عمرها 28 عاماً، وضعت صغيرة وزنها نحو 127 كيلوجراماً وتتمتع بصحة جيدة.

وأصبحت الصغيرة هي أكبر فيل يولد على الإطلاق في الحديقة ووضعتها أمها قبل الموعد الذي توقعه حراس الحديقة.

وصرح كورتيس ليمان المشرف بإدارة الأفيال في الحديقة، أن موعد الولادة كان بين 12 سبتمبر و18 أكتوبر لكن نظراً لأن الأم وضعت من قبل ثلاثة أفيال ظننا أن هذه المرة ستكون في الأسبوع الأول من أكتوبر غير أن موعد الولادة حان في هذه الأيام وبالتالي كانت مفاجأة بالنسبة لنا.

ونظراً لأن المولودة تبدو بحالة صحية جيدة وعلى ارتباط وثيق بأمها منحهما العاملون في الحديقة فرصة التحرك في منطقة أكبر، وستنضم الصغيرة إلى بقية القطيع بعد يوم تقريباً.