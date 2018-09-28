العثور على سفينة حربية صينية اختفت منذ قرن في البحر الأصفر

الشارقة 24 – "العمانية":

عثر غواصون على حطام سفينة حربية صينية، بعد قرن من اختفائها في أعماق البحر الأصفر خلال الحرب الصينية اليابانية الأولى.

وبعد بحث استمر عدة سنوات، عثر الباحثون على "الكبسولة الزمنية" من حطام السفينة، حيث تم التعرف عليها بفضل لوح خشبي مُذهب كُتب عليه "Jingyuan".

واختفت السفينة في البحر الأصفر خلال الحرب اليابانية الصينية الأولى في سبتمبر عام 1894، حيث نجا سبعة أشخاص فقط من أفراد الطاقم البالغ عددهم 270 فرداً.

وتمكن الباحثون من تحديد الموقع بعد دراسة الوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية التي التقطها أحد البحارة اليابانيين قبل غرقها.

وقال الباحثون بقيادة إدارة التراث الثقافي الوطني بالصين، إن السفينة تقع على عمق 12 متراً تحت سطح الماء، مشيرين إلى وجود أكثر من 500 قطعة أثرية على السفينة بما في ذلك الأسلحة القديمة والسيراميك والسلع الجلدية.