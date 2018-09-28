عمال بناء ينفضون ضغوط العمل بسيمفونية لقرع الطبول

الشارقة 24 – رويترز:

بدلاً من أدوات الطرق واللحام وغيرها من الأدوات الاعتيادية التي يستخدمونها، تجمع هؤلاء العاملون في مجال البناء في مدينة سانتياجو بتشيلي ليجربوا أداة مختلفة يتخلصون بإيقاعاتها من ضغوط العمل عليهم.. هي الطبول.

فقد تجمع المئات من عمال البناء هؤلاء لأخذ وقت من الراحة خلال يومهم والمشاركة في برنامج "طبول الروح"، وهو برنامج تبنته غرفة الإنشاء في البلاد ويقوده الموسيقي التشيلي بيدرو جرين.

وأكد جرين، الذي قاد جلسات العلاج بالطبول في مدن أخرى، أن قرع الطبول بشكل جماعي يمنح العاملين شعورا بالانتماء، لأنهم يقدمون الإيقاعات في فريق واحد وبطريقة منسقة فيما بينهم، مضيفاً أن العامل العاطفي هام للغاية، فالموسيقى تستدعي السعادة والمشاعر الجيدة.

وشهدت الفعالية رد فعل إيجابياً لدى المشاركين فيها من عمال البناء، وتحدثوا عن الأثر الإيجابي لهذا البرنامج عليهم.