أغلى حذاء بالعالم للبيع في دبي مقابل 17 مليون دولار

الشارقة 24 – رويترز:

سبعة عشر مليون دولار هي ثمن لحذاء مرصع بالألماس يبيعه متجر في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

الحذاء، الذي يعرض في صندوق زجاجي على شكل ألماسة في الطابق الأعلى من فندق برج العرب، مصنوع من جلد ذهبي اللون مرصع بالألماس المثبت على ذهب أبيض.

كما يؤكد هيماني كاراتشانداني الرئيس التنفيذي لمتجر باشون جولر، أنه يعد أغلى حذاء في العالم، فهو مرصع بمئة قيراط من الألماس فائق الجودة ومثبت على ذهب أبيض ما يجعله ثميناً للغاية... يمكننا رؤية بعض المشترين المحتملين هنا في دبي.

جاءت فكرة تصميم الحذاء من شريكة كاراتشانداني، ماريا ماجاري "26 عاماً" وهي بريطانية رومانية درست تصميم الأزياء في دبي ولندن، ولاحظت فجوة في السوق مع وجود أزياء وحقائب فاخرة وعدم وجود أحذية تضاهيها.

ولأن الألماس يبقى للأبد بعكس الجلد الذي قد يبلى فإن السعر يشمل ضماناً مدى الحياة وهو ما يعني استبدال الجلد عند الحاجة.