إيرلندي يهدي مطار شانون نماذج طائرات عشقها طفلاً

الشارقة 24 – رويترز:

قرر الإيرلندي مايكل كيللي، التبرع بمجموعته الخاصة من نماذج الطائرات، والذي يعتقد أنها الأكبر بعالم الطيران، لمطار شانون الشاهد على بداية عشقه للطائرات، منذ طفولته

ويحكي كيللي، البالغ من العمر 67 عاماً، عن ظروف ارتباطه الشديد بالطائرات، منذ أن كان طفلاً صغيراً، حيث كان يشاهد تحليقها فوق منزله، في ليمريك سيتي، وقد طلب من أمه وأبيه وقتها اصطحابه لمطار شانون، حينها تمكن من رؤية الطائرات الجميلة، ومنذ ذلك اليوم أحبب عالم الطيران، إذ أن عشقه للطيران جعله ينتقل حول العالم، ليجمع نماذج الطائرات، وتوصل بذلك إلى جمع أكثر من 2300 نموذج مختلف لأنواع الطائرات،

وذكر أحد الأصدقاء، أن كيللي كان ينفق نحو 10 آلاف يورو سنوياً، لجمع هذا العدد القياسي من نماذج الطائرات.

وأوضح كيللي، أن دول مختلفة وجهات عدة، أبدت استعدادها على أن تحصل على مجموعته النادرة من نماذج الطائرات مقابل ما يطلب، لكنه قرر التبرع بها لمطار شانون، وذلك لعرضها داخل معرض الطيران الجديد

وأكد مدير العمليات بمطار شانون، نيال مالوني، أن المسؤولين شعروا بالإثارة، لحصول المطار على هذه المجموعة القيمة، والتي أمضى كيلي 60 عاماً في تجميعها.