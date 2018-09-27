ماكدونالدز تقدم "هامبرغر" خالٍ من المواد الحافظة والمنكهات

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت سلسلة "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة أن شطائر الهامبرغر الشهيرة التي تقدمها باتت خالية من المنكهات والملونات والمواد الحافظة الاصطناعية.

وأوضحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أن وحدها المخللات لا تزال تحوي مادة حافظة اصطناعية، لكن يمكن للمستهلكين طلب عدم إضافتها إلى طعامهم، على ما جاء في بيان.

ويدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 14 ألف مطعم تملكها هذه السلسلة في الولايات المتحدة.

ويشكل القرار خطوة إضافية لهذه المجموعة التي غالباً ما يعتبر الطعام الذي تقدمه من الأغذية غير الصحية، لاستقطاب زبائن يحرصون على تناول طعام سليم.

وأفاد كريس كيسينسكي رئيس "ماكدونادلز" في الولايات المتحدة بأنه تم أحراز تقدماً ملحوظاً لتطوير نوعية الطعام.

وتحاول الشركة العملاقة في مجال الوجبات السريعة أن تركب موجة الأطعمة العضوية التي تشهدها الولايات المتحدة، فضلاً عن الاهتمام الأكبر لذي يوليه المستهلكون لمصدر المنتجات ونوعيتها.