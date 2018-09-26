العثور على طائري بطريق مفقودين في بيرو

الشارقة 24 – رويترز:

تمكن سكان محليون في بيرو من إنقاذ طائري بطريق، عثروا عليهما في منطقة ريفية وسلموهما للشرطة.

وأطلق السكان المحليون على الطائرين اسمي "كابو" و"كوالسكي" على اسم شخصيتين لطائري بطريق في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "مدغشقر"، التي تنتجها شركة دريمووركس، وعثر على الطائرين بالقرب من ترعة ري في بلدة تقع إلى الشمال من العاصمة ليما.

وتحفظ السكان المحليون على الطائرين التائهين واتصلوا على الفور بالشرطة المحلية التي شوهدت وهي تطعمهما.

وأفادت تقارير وسائل إعلام محلية أن أفراداً من الجهاز الوطني للغابات والحياة البرية وصلوا إلى الموقع في وقت لاحق، لتقديم الرعاية الملائمة للطائرين.