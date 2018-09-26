50 مليون دولار مقابل ألماسة وردية في مزاد

الشارقة 24 – رويترز:





تعرض دار كريستيز للمزادات حالياً ألماسة وردية اللون تزن 18.96 قيراط، قبل طرحها للبيع الشهر المقبل، حيث تتوقع الدار أن تجلب الألماسة 50 مليون دولار.

أكد ديفيد وارين رئيس القسم الدولي للمجوهرات إن الألماسة الوردية اللون، والتي تزن 18.96 قيراط هي الأكبر من نوعها في تاريخ كريستيز.

وأضاف وارين أن الخبراء في كريستيز يقدرون السعر الذي يمكن أن تباع به الألماسة الوردية بما بين 30 و50 مليون دولار، وهو أعلى سعر تقدره الدار لقطعة من المجوهرات في تاريخها.

وتعرض الألماسة في لندن هذا الأسبوع قبل طرحها للبيع في مزاد يقام بأحد الفنادق الفاخرة في جنيف بسويسرا، في 13 نوفمبر المقبل.